Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, после объявления пандемии коронавируса, вернулась на родину

55-летняя артистка заперлась в своем особняке на карантине и никуда не выходит. Однако она постоянно делится со своими фанатами новыми фотографиями и видео, которые размещает на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на новом видео, Повалий показала, как она выразилась «свое гнездышко».

«Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта!

Очень нравится мне колоннада, построенная 20 лет назад после приезда из прекрасной Греции, так вдохновила нас эта волшебная страна, что и дома выкрасили в бело-голубой цвет! Поставила вазы, скамейки, и ещё мечтала завесить арки воздушными занавесками!". - написала артистка и добавила, что видеосъемку проводил ее супруг, пока она любовалась красотами из окна.

В комментариях пользователи соцсетей не остались равнодушными и принялись нахваливать похвалили певицу за ее хороший вкус.

«Ничего себе», «Так красиво и очень уютно.. 😍 😇 И правда, будет очень гармонично», «Таечка,у вас прекрасный двор,прекасный дом и ваша семья потрясающая!!! Будьте здоровы и счастливы любим❤️❤️😘😘😘спасибо что делитесь такой красотой🤗👍😍нам очень нравится👍», «Красота😍 уютно и изысканно👍А мы Вам свои частички тепла))) по-моему, прекрасный теплообмен😉 люблю❤️😘», - пишут люди.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.