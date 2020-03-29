Телеведущий и автор сценариев шоу студии «Квартал 95» Валерий Жидков показал, как проводит время на карантине

Несмотря на свою публичность, шоумен редко показывает в социальных сетях свою жизнь и рассказывает, однако, в этот раз, юморист сделал исключение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды «Квартала 95».

Так, Жидков решил показать, как жарит шашлычок у себя во дворе. На фото артист позирует возле мангала в домашней одежде.

«Самоизоляция 80-й lvl 😉 Что там, горожане? Как процесс?», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники не прошли мимо и отреагировали на фото, пожелав артисту приятного аппетита.

«Пойду на балкон, пожарю сосиски 😂», «Приятного аппетита», «Так вкусно, аж слюну подтянул», «Приятно с шашлычком дома отдыхать. Может вирус дыма боится?😆😉, «Как прекрасно, что есть что есть на карантине .. А как смертным то?», «Теперь уже и не пожарить шашлычки на Оболонской набережной, да Валерий ?))», «Кто-то дохнет,кто-то работу потерял...но всегда найдутся те,кто как крысы...выживут при любой ситуации», «Блин на такой самоизолиции можно долго сидеть 👍👍👍 супер», «Олигарх», - пишут в комментариях.

Известно, что Валерий с женой воспитывают двух дочерей – 15 и 5 лет. Сам Жидков признается, что он плохой отец, так как из-за работы посвящает семье очень мало времени. Сейчас его старшей дочери – Лизе – уже 15 лет, а значит в скором времени девочке предстоит задуматься о выборе профессии.

«Я пока за ней наблюдаю и даю возможность самой выбрать. Не знаю, очень сложно. У нее хорошо по точным наукам получается, но в то же время она очень творческий человек», - рассказал юморист.

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

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