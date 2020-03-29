Известная певица Светлана Лобода показала домашнюю прогулку со старшей дочерью на улице

В этот раз знаменитая артистка показала себя в домашнем виде во время небольшой прогулки с Евангелиной. На странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала в разделе Стори целую серию кадров, сообщает Politeka.

Во время прогулки знаменитая артистка появилась в необычной теплой куртке красного цвета с цветастым принтом в форме крупных цветков, аккуратно причесанными назад волосами и без макияжа. Артистка прогулялась без грамма макияжа на лице, отчего ее губы кажутся еще больше, а лицо светлее.

При этом в самом видео она рассказала, что на улице очень хорошая и теплая погода, поэтому она со старшей дочерью Евой прогулялась и подышала свежим воздухом. Рядом со счастливой мамой показалась и подросшая девочка со счастливой улыбкой на лице.

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья.

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды:

«Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸», «Самое светлое имя☀️☀️☀️», «Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох какая хорошенькая 😊», «Похвала», «Красивое имя👍».

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