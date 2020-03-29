Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха рассказала, почему не захотела петь на празднике коллеги

Сегодня в социальной сети появился видеоролик со съемок "Світського життя", в котором Вика рассказала, что посчитала неуместным и пафосным петь на празднике у коллеги, сообщает Politeka.

Так, в новом эфире программы "Светская жизнь" Виктория рассказала, почему не захотела петь на дне рождения коллеги. Не так давно прошел праздник Славы Каминской, на котором выступала группа KAZKA, хотя изначально создатель группы Юрий Никитин планировал сделать подарок Славе - порадовать гостей праздника дуэтом с Викторией (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Я хотела, чтобы пела группа НеАнгелы, потому что все гости знают наши песни, но Вика не захотела. У нее тогда была какая-то съемка, но я ее попросила, она отказала мне", - объяснила Каминская.

На что Виктория отметила:

"У меня действительно была съемка, во-первых. А во-вторых, я не считаю это хорошей идеей».

После Виктория сказала, что не хотела бы, чтобы и Слава пела у нее на празднике, ведь сама она так часто поет на подобных мероприятиях, что уже устала.

«Я так часто пою на разных днях рождения, что считаю это каким-то пафосом, немного попахивает пафосом», – считает Виктория.

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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