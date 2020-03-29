Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается с молодым возлюбленным в машине

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори звезда показала, как веселится со своим избранником. Анна позировала с довольным видом, подпевая известной песне и смотря на Яниса во время езды, пишет Рoliteka.net

На представленных кадрах Седокова появилась в домашнем виде - свободном спортивном костюме ярко-розового оттенка и без макияжа. При этом артистка мило смотрела на молодого возлюбленного и наблюдала, как он также веселится во время поездки и подпевает играющей в салоне песне "Тамада", но совсем не смотрят на дорогу.

Сама Анна уже не раз откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой:

«Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️», – трогательно написала певица.

Отметим, Анна уже около двадцати находится в режиме изоляции с возлюбленным и, по ее словам, их семейная жизнь могла пойти ко дну только потому, что ее внешний вид заставлял желать лучшего:

«Вот уже почти год как я люблю этого парня . Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂 И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла , что моя семейная жизнь может пойти ко дну. Потому что одно дело носить треники дома один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье.

А другое дело треники 20 дней на карантине . Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат , сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым . Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой «Анечка, а я все не знала как вам сказать»😂😂Видимо все было очень плохо 😂Теперь хорошо)», - написала Анна под новым постом.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом