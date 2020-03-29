Бывшая российская балерина Анастасия Волочкова даже во время эпидемии коварного коронавируса не устает демонстрировать свою растяжку в сети
Как известно, после введения карантина, артистке пришлось остаться без части концертов и запланированных мероприятий. Знаменитость вынуждена находиться дома, однако она не скучает и развлекает себя и публику, как может, пишет Politeka.net.
В частности, Волочкова выложила серию снимков, сделанных в весьма обычной локации - во дворе ее роскошного особняка.
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На первом фото бывшая балерина уселась на шпагат возле костра, на втором просто подогнула ноги, на третье задрала ноги вверх, а на четвертном фото скромно присела в плетенное подвесное кресло, очевидно, что устала вытворять акробатические трюки. На всех снимках на Волочковой надет белый полушубок, красные меховые сапоги, короткое платье и оголенные ноги.
«Обстановка по кайфу!😂», - именно так решила подписать новую фотосессию танцовщица.
Ранее балерина представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха. При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина.
«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍", - написала знаменитость.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор
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