Меган Маркл может мелькнуть в новых сериях «Симпсонов»

Меган Маркл получила предложение работы от создателей популярного анимационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Об этом рассказали зарубежные СМИ, пишет Politeka.

Продюсер мультсериала Эл Джин отметил, что напрямую не обращался к Меган, но заявил об этомв издании The Radio Times.

«Я слышал, что герцогиня хотела бы поработать в озвучивании фильмов. Так что если вы это читаете — позвоните нам!», — написано в объявлении.

Напомним, что сын королевы Елизаветы II принц Чарльз подхватил смертельный коронавирус.

В Букингемском дворце также заявили, что зараженный коронавирусом Чарльз находится дома в Шотландии, анализ его супруги отрицательный. Как утверждают медики, заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно.

По информации осведомленных источников, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился 71-летний сын Елизаветы II, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в рамках официальных мероприятий.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри во всю готовятся к официальному отречению от королевских полномочий. Помимо этого, герцоги Сассекские сейчас в раздумьях, какую фамилию они хотят носить в дальнейшем.

Уже после 31 марта Меган Маркл и принца Гарри перестанут называть Его и Ее Королевское высочество.

Как пишут СМИ, не исключено, что герцоги могут выбрать себе фамилию, созвучную с королевскими титулами - Сассекские.

Не исключено, что принц Гарри может воспользоваться и фамилией Уэльский, с которой он учился в школе и служил в армии.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Кейт Миддлтон, новость взорвала сеть: "Должна родиться девочка".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раскрыла правду о своей матери: "Она показывала мне...".

https://youtu.be/pGO2rPPGovQ