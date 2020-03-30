24-летняя участница шоу "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко раскрыла жуткую правду о том, как пыталась покончить с собой
Об этом девушка призналась во время общения с психологом проекта Натальей Борисовой, пишет "КП в Украине". Влада называла себя "никому не нужной":
"А для чего жить?.. Пользы от меня никакой. Напротив, создаю одни лишь неприятности. В моей жизни все идет по кругу. И как бы я ни старалась изменить что-то в себе или начать иначе обращаться с людьми, все возвращается к тому, с чего начиналось", - говорила девушка.
Последней каплей стало расставание с парнем. Влада была настолько расстроена, что решила свести счеты с жизнью. Спас девушку невзначай брошенный взгляд на домашнего питомца.
Министра финансов нашли мертвым на жд путях, детали трагедии: "Глубоко переживал за..."
Ткач из "Квартала 95" показал дочь и огорошил видом в обычной жизни: "Вся в Юрика"
Лобода, Мейхер, Котова и другие экс-солистки ВИА-Гры засветили свои прелести: топ горячих фото
Внучка Ротару без штанов устроила грязные танцы, кадры впечатляют: "Пока не видит бабушка?"
"Я напилась и залезла на подоконник... Хотела выпрыгнуть из окна. Но в какой-то момент повернула голову и увидела собаку. Мне стало стыдно за свое поведение. Я взяла ответственность, забрав животное к себе, и не могла вот так бросить его", - поделилась "пацанка".
Судя по Инстаграм девушки, жизнь у нее налаживается. По крайней мере, она публикует фото с новым парнем. Под одним из снимков пользователи интересуются у нее, когда будет свадьба.
Напомним, с 16 лет у Влады были проблемы с наркотиками. Недолгий просвет появился в 19, когда она стала финалисткой реалити "Супермодель по-украински". Но модельную карьеру она так и не продолжила, променяв ее на постоянные тусовки, опять же с опасным "зельем". На проект "Від пацанки до панянки" Влада пришла, чтобы научиться правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.
Ранее мы рассказывали о другой участнице проекта - Насте Покрищук, выбывшей после первого выпуска. Девушка изуродовала себе лицо чрезмерной пластикой, обколов губы и скулы.
«Я сплю на боку. Подложу руку - и мне совсем не больно. Они как мои собственные, я их не чувствую», - рассказывала Настя о своих огромных скулах.
Напомним, что фигуристая звезда "Від пацанки до панянки" взорвала сеть интимными фото: "Божественная куколка"
А еще Politeka писала про звезду "Від пацанки до панянки", которая обколола лицо до неузнаваемости, показательные кадры.
Также Politeka сообщала, что подопечная Фреймут с «Пацанок» вышла замуж: валялась на полу и светила трусами