24-летняя участница шоу "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко раскрыла жуткую правду о том, как пыталась покончить с собой

Об этом девушка призналась во время общения с психологом проекта Натальей Борисовой, пишет "КП в Украине". Влада называла себя "никому не нужной":

"А для чего жить?.. Пользы от меня никакой. Напротив, создаю одни лишь неприятности. В моей жизни все идет по кругу. И как бы я ни старалась изменить что-то в себе или начать иначе обращаться с людьми, все возвращается к тому, с чего начиналось", - говорила девушка.

Последней каплей стало расставание с парнем. Влада была настолько расстроена, что решила свести счеты с жизнью. Спас девушку невзначай брошенный взгляд на домашнего питомца.

"Я напилась и залезла на подоконник... Хотела выпрыгнуть из окна. Но в какой-то момент повернула голову и увидела собаку. Мне стало стыдно за свое поведение. Я взяла ответственность, забрав животное к себе, и не могла вот так бросить его", - поделилась "пацанка".

Судя по Инстаграм девушки, жизнь у нее налаживается. По крайней мере, она публикует фото с новым парнем. Под одним из снимков пользователи интересуются у нее, когда будет свадьба.

Напомним, с 16 лет у Влады были проблемы с наркотиками. Недолгий просвет появился в 19, когда она стала финалисткой реалити "Супермодель по-украински". Но модельную карьеру она так и не продолжила, променяв ее на постоянные тусовки, опять же с опасным "зельем". На проект "Від пацанки до панянки" Влада пришла, чтобы научиться правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Ранее мы рассказывали о другой участнице проекта - Насте Покрищук, выбывшей после первого выпуска. Девушка изуродовала себе лицо чрезмерной пластикой, обколов губы и скулы.

«Я сплю на боку. Подложу руку - и мне совсем не больно. Они как мои собственные, я их не чувствую», - рассказывала Настя о своих огромных скулах.

Напомним, что фигуристая звезда "Від пацанки до панянки" взорвала сеть интимными фото: "Божественная куколка"

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