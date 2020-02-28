В первом выпуске "Від пацанки до панянки" шоу покинула Настя Покрищук

Визиткой девушки по прозвищу «Красивая» на проекте стали увеличенные губы и скулы. О том, как эффектная дама прибегла к помощи косметологов и небезопасных «уколов красоты» она рассказала на онлай-конференции « КП »:

«Мне тогда было 26 лет. Однажды посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу», - призналась «пацанка».

Настя мечтает о пластике, но пока у нее нет на это денег:

«Очень хочу увеличить грудь. Вот - посмотри, у меня ее нет! Все пуш-ап. Если сниму, то могут подумать, что я трансвестит».

Пока девушка «обошлась» увеличением скул, но призналась, что делала процедуры постепенно так как они дорогостоящие:

«Это же не импланты, а гель. Сразу такой объем не сделаешь. Точно такая же ситуация и с губами. К тому же только один укол обходится в сто евро. А за один раз губы особо не увеличатся».

На скулах девушке спать не больно:

«Я сплю на боку. Подложу руку - и мне совсем не больно. Они как мои собственные, я их не чувствую».

Как известно, во втором выпуске реалити-шоу покинула Настя "Париж" Филиппская и сейчас на проекте осталось 9 девушек.

Ранее мы сообщали о том, что участница проекта Влада Роговенко покорила сеть. Девушка ранее участвовала в шоу «Супер-модель по-украински», но на этом проекте у днепрянки не сложилось и фигуристая эффектная брюнетка решила попытать свое счастье в другом шоу.

У 24-летней девушки ранее были проблемы с наркотиками, пишут местные СМИ: девушка продавала наркотики и употребляла их сама. Позднее к ней пришла какая-никакая слава и она решила перепродавать вещи из секонд-хендов. Были у девушки и проблемы со здоровьем: как выяснилось, она сломала ранее руку, но травма не помешала ей попасть в шоу «Від пацанки до панянки».

Как в десятке финалисток проявит себя Влада станет известно из будущих эфиров, а пока Вашему вниманию небольшая подборка «горячих» фото украинки:

Поклонники звезды сети ее просто обожают:

«Божественная куколка»

«Шикарная очаровательная миленькая лапочка»

«Аппетитно!»

«Самая красивая девочка на проекте !!!»

«Победы тебе»

Напомним, что Дорофеева потрясла пятой точкой перед Позитивом, сеть в восторге: "Эх, всегда бы так".

А еще Politeka писала про Дорофееву, Осадчую и других звезд, которым крупно повезло в любви: яркие фото пар.

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