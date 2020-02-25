Популярный на украинском телевидении проект «Від пацанки до панянки» начинает новый сезон – участницы, как и предполагалось, колоритные, а одна из них превосходит в кое-чем всех остальных

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Влады Роговенко. Девушка ранее участвовала в шоу «Супер-модель по-украински», но на этом проекте у днепрянки не сложилось и фигуристая эффектная брюнетка решила попытать свое счастье в другом шоу.

У 24-летней девушки ранее были проблемы с наркотиками, пишут местные СМИ: девушка продавала наркотики и употребляла их сама. Позднее к ней пришла какая-никакая слава и она решила перепродавать вещи из секонд-хендов. Были у девушки и проблемы со здоровьем: как выяснилось, она сломала ранее руку, но травма не помешала ей попасть в шоу «Від пацанки до панянки».

Как в десятке финалисток проявит себя Влада станет известно из будущих эфиров, а пока Вашему вниманию небольшая подборка «горячих» фото украинки:

Поклонники звезды сети ее просто обожают:

«Божественная куколка»

«Шикарная очаровательная миленькая лапочка»

«Аппетитно!»

«Самая красивая девочка на проекте !!!»

«Победы тебе»

Ранее мы сообщали, что экс-ведущая "Орел и решка" Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, засветив стильный купальник перед поклонниками.

На новом снимке артистка позировала на фоне побережья, сидя возле прозрачной воды. На фоне белоснежного песка и практически прозрачной воды звезда выглядела особенно загоревшей.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак