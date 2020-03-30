Дима Билан удивил поклонников неожиданным «превращением» в женщину

В эти дни многие вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Звезды не стали исключением: многие артисты были вынуждены прервать свои концерты и отказаться от появления на всевозможных шоу. Как сообщает Politeka, Дима Билан решил показать, как не заскучать в сложившейся ситуации.

Российский певец принял участие в популярном челлендже, который гуляет по соцсетям. В нем должны участвовать парень с девушкой, одетые в подчеркнуто мужскую и женскую одежду. Сначала девушка танцует в соблазнительном наряде, пока парень снимает ее на видео, а затем они меняются и ролями и одеждой.

Вместе с Биланом в челлендже поучаствовала российская блогерка Клава Кока. На первом видео девушка появилась в блестящем ярко-розовом мини-платье, а Билан – в стильном черном костюме в тонкую полоску. Вскоре роли поменялись, и Билан удивил соблазнительными движениями в узком платье.

«А чем вы занимаетесь на карантине?», - подписал видео певец.

Позже он поделился еще одним роликом, в котором ему пришлось танцевать в соблазнительном черном боди с одним рукавом. Стоит отметить, что артист идеально справился с заданием.

«Ну что, для кого-то карантин - это ещё скучно?», - написал он под видео.

Поклонники активно комментируют ролики.

«Дима, ножки у тебя огонь», «Нормально так перезагрузился», «Ужас», «какой ужас. слов нет. вы же мужчина», «Как это развидеть», «Зажёг) вот как карантин на людей действует», «Красавцы. Коронавирус отступай, Клава и Дима тебя убьёт своей красотой», - пишут люди.

Напомним, огромное горе у Димы Билана, двое детей погибли: "Я просто сошел с ума".

Как сообщала Politeka, Дима Билан засветил младшую сестренку без белья, сеть кипит.

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