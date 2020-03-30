Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, вылечился и вышел из режима самоизоляции

Об этом сообщает пресс-секретарь принца Уэльского.

Согласно сообщению, что 71-летний принц Чарльз чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отпустить принца Уэльского с режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что инфицированный COVID-19 принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не было выявлено заражения коронавирусом. Помощникам сына королевы Великобритании пришлось выявлять и обзванивать всех людей, с которыми тот мог контактировать.

Оиметим, Меган Маркл запретила принцу Гарри путешествовать, в том числе возвращаться в Великобританию, чтобы увидеть своего отца принца Чарльза, у которого выявили коронавирус.

Вместе с тем, 93-летняя Елизавета II оказалась в серьезной опасности. Близко контактировавший с ней лакей заболел коронавирусом. В его обязанности входило выгуливание собак королевы. Инфицированного отправили домой на изоляцию, быстрые тесты на Covid-19 прошли десятки других служащих, и хотя их результаты оказались отрицательными, близкий контакт больного с пожилой королевой вызвал серьезную обеспокоенность.

"Все в ужасе, не только за себя, но и за королеву и [ее мужа] герцога Эдинбургского. Сейчас в воздухе витает ощутимое чувство страха", - заявил инсайдер СМИ из королевского дворца.

Напомним, коронавирус сразил принца Чарльза, вся власть досталась Кейт Миддлтон и Уильяму: роковые подробности.

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