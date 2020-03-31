Легендарная певица Лайма Вайкуле сегодня, 31 марта, отмечает свой очередной день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Отметим, что сегодня ей исполнилось 66 лет.

Как известно, Лайма Вайкуле родилась в городе Цесис в Латвии.

Певица обрела мировую популярность благодаря таким хитам, как: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" и многими другими.

Много лет Лайма Вайкуле позиционирует себя как защитница животных, поэтому по этическим сображением она вегетарианка.

Более того, латвийская звезда не носит одежду из меха, а также постоянно выступает против цирков, боев животных, охоты, корриды и других жестоких развлечений.

Лайма Вайкуле, как и 20 лет назад, восхищает поклонников своей красотой и чувством стиля. Певица придерживается правильного образа жизни, любит спорт и соблюдает здоровое питание.

Ранее мы рассказывали о том, что Олег Газманов набросился на Лайму Вайкуле из-за Крыма. Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

Певец сразу начал искать себе оправдание, заявив, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.

Ко всему прочему, он заявил, что Крым важен для Российской Федерации, ведь там "было пролито много русской крови", о чем якобы забыла Вайкуле, отказываясь выступать на оккупированном полуострове.

Напомним, Вайкуле вызвала Пугачеву на откровенность: «го*но сплошное».

Как Politeka писала, "Россия все тебе дала": Газманов набросился на Вайкуле из-за Крыма.

Также Politeka сообщала, что вскрылась страшная правда о болезни Вайкуле: «Уже подготовила прощальные письма».