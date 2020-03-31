Известная певица Светлана Лобода показала свое выступление на последнем концерте, во время которого перепела знаменитую песню

В этот раз знаменитая артистка представила в социальной сети Инстаграм небольшой видеоролик, во время которого она исполнила известную песню Аллы Борисовны Пугачевой "Надо же" и вызвала бурную реакцию среди поклонников, сообщает Politeka.

Артистка решила не только удивить своим исполнением известной композиции, но еще и юмористическим моментом. Дело в том, что в самом ролике присутствовал также некий молодой человек, подпевающий Светлане и едущий в машине. Таким образом он перепел в шутливой манере артистку. Звезда это пришлось по вкусу, поэтому под роликом она написала:

«НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ !!!!!!!!!!😂😈🐺Ремейк на песню Аллы Борисовны «Надо же» 😏😂», – написала артистка.

Поклонники также не остались в стороне:

«Шикарное исполнение😌 умничка Света , обязательно надо добавить😍», «Невероятно красиво ❤️😍🔥🔥🔥», «Я тоже так пою», «Аж мурашки по всему телу пробежали😍», «Просто я когда слышу вашу песню😅❤️», «Не могу и не хочу 😈❤️», «Очень круто ❤️🔥🔥🔥».

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья.

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды:

«Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸», «Самое светлое имя☀️☀️☀️», «Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох какая хорошенькая 😊», «Похвала», «Красивое имя👍».

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