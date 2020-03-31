Сегодня последний день, когда герцоги Сассекские выполняют свои королевские обязательства

Об этом пишет Politeka.net.

Меган Маркл и принц Гарри решили оставить поклонникам прощальный пост, который был опубликован в Instagram.

Герцоги поблагодарили 11 миллионов подписчиков за поддержку и сообщили, что больше не будут пользоваться этим аккаунтом в Instagram.

"Спасибо вам за поддержку, вдохновение и стремление сделать мир добрее", - говорится в публикации.

Как известно, уже с 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри будут самостоятельно обеспечивать себя и свою охрану, оплачивать жилье и налоги.

Сейчас звездная пара в основном живут в Малибу. Несмотря на то, что официально они перестали зависеть от Букингемского дворца, им по-прежнему принадлежат титулы герцога и герцогини Сассекских, а принц Гарри сохранит офицерское звание в британской армии.

В своем прощальном письме герцоги Сассекские также затронули тему пандемии коронавируса COVID-19.

"Сейчас самое важное - это здоровье и благополучие всех людей в мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате пандемии. У каждого из нас своя роль в эпоху глобальных перемен. Мы сосредоточим внимание на новой главе своей жизни, чтобы понять, какой вклад сможем внести", - написали Меган и Гарри.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл и принц Гарри во всю готовятся к официальному отречению от королевских полномочий. Помимо этого, герцоги Сассекские сейчас в раздумьях, какую фамилию они хотят носить в дальнейшем.

Не исключено, что герцоги могут выбрать себе фамилию, созвучную с королевскими титулами - Сассекские.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.

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