Звезда сериала «Папик» и участница шоу «Голос» Дарья Петрожицкая поделилась своими переживаниями по поводу ситуации с коронавирусом

Об этом она рассказала в интервью «Вести.ua».

Петрожицкая призвала сограждан соблюдать условия карантина и подумать в это непростое время как о себе, так и об остальных.

«Я не могу назвать это паникой, но все равно страшно. Страшно, потому что мне не нравится, как некоторые люди в Украине относятся к данной ситуации – как-то несерьезно», - сказала она.

Петрожицкая подчеркнула, что ситуация сейчас очень серьезная, а своим неразумным поведением люди подвергают опасности других.

«Это очень опасная штука. Мы же не врачи, а подвергаем и врачей опасности. Мне кажется, ради людей, которые спасают жизни, мы должны утихомириться», - добавила актриса.

Петрожицкая добавила, что для нее главнее всего безопасность ее семьи.

«Посидите дома, будете меньше денег тратить. Все равно сейчас все закрыто, нет этого соблазна. Я вот сейчас готовлю котлетки из капусты – и нормально. Если моя семья в безопасности, то и я в безопасности. Я не могу назвать это моей личной паникой, мне кажется, это - здравый смысл», - подчеркнула актриса.

Петрожицкая добавила, что карантин дается ей не легко, ведь она очень активная, постоянно придумывает, чем заняться.

"А если лень, то сели, поставили какой-то сериал и смотрим до ночи, пока не надоест, прерываясь только на еду. Но не знаю, на сколько долго меня хватит. Как правило, я придумываю себе какие-то дела... просто чтобы не сидеть на месте", - поделилась артистка.

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