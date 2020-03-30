Кто же покинул шоу, читайте далее

В прошлое воскресенье, 29 марта, состоялся 11-ый выпуск популярного шоу "Голос країни-10"

В этом эфире за свой шанс боролась команда Дана Балана, пишет Рoliteka.net.

Первым на сцену вышел учитель истории Назар Яцишин, который исполнил Forever young и занял первое кресло.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая спела "Ой, ходить сон". Девушка покорила всех в зале своим нежным исполнением и подвинула Назара Яцишина с первого кресла.

Вокалистка команды Дана Балана Кристина Карабанова призналась, что чувствует необычную связь с тренером и назвала себя "девушкой Дракулы". Участница исполнила песню "Supergirl" и заняла третье кресло.

Индиру Эдильбаеву называют одной из претенденток на победу. Участница спела итальянскую песню и получила аплодисменты стоя. В результате она попала на первое кресло.

Сюй Чуань Юн посвятил выступление людям, заразившимся коронавирусом. Однако хорошее исполнение песни Уитни Хьюстон не обеспечила участнику место среди вокалистов.

Галина Рудык имеет детский голос. Благодаря своему исполнению она заняла четвертое кресло, а участница Кристина Карабанова покинула шоу. В итоге последняя даже не подошла к наставнику.

Молодая мама Тамара Балюк спела чувственно, но в итоге лишь заняла место на "скамейке запасных".

16-летняя Анастасия Балог в нокаутах исполнила композицию Ланы Дель Рей. Дан Балан был покорен и назвал девушку "артистом с большой буквы". В результате участница заняла первое кресло.

В зоне вылета оказался Назар Яцишин.

Победитель детского "Голос країни" Роман Сасанчин является фаворитом шоу. Перед Баланом встал выбор между указанным участником и Назаром Яцишиным. Зал просил взять Сасанчина, но Балан был против.

Тогда участника "украла" Тина Кароль, нажав на соответствующую кнопку.

Таким образом, Роман Сасанчин стал четвертьфиналистом шоу, попав в команду певицы.

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