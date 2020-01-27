Знаменитость выступила на шоу и прошла дальше

Актриса Дарья Петрожицкая, героиня сериала "Папик", исполнила песню "Голубка" во время слепого прослушивания

Дарья почти довела до слез жюри "Голоса". Девушка исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort во время слепых прослушиваний. Сразу же развернулась к ней Тина Кароль. Об этом сообщает Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Дан Балан сразу узнал Дашу. Он отметил, что девушка ему знакома по сериалу "Папик", так как он его смотрит. Больше всего ему нравится телесага из-за улыбки Дарины.

"Я не могу поверить своим глазам", – заявила тренер "Голоса".

Все из-за того, что по сюжету "Папика" героиня Лиза пробовала себя в вокальном шоу "Пой", которое похоже на "Голос". Тогда была судей в сериале Кароль и Дмитрий Шуров. В сериале ей удалось развернуть кресла и пойти дальше.

Актриса оказалась певицей с самого детства. Она участвует в группе "Дычка", которая не очень известная украинскому слушателю. Она обычно выступает на фестивалях или концертах уличной музыки.

"Это не очень известная группа, но существует достаточно давно. Там есть главный фронтмен Митя Бугайчук, а мы - три девушки, которых, кстати, всех зовут Дашами, поем на бэк-вокале", - сказала Петрожицкая.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 26 января прошел второй эфир шоу "Голос країни".

Сейчас идет этап слепых прослушиваний, когда жюри оборачивается к понравившемуся вокалисту. Одним из первых, кто вышел на сцену оказался воспитанник детского дома, участник шоу "Х-фактора-9" Сергей Асафатов, который в итоге выбрал Диму Монатика.

Сообщалось, что свадьба Тины Кароль и Дана Балана.

Украинская певица Тина Кароль приоткрыла тайну о своих отношениях с Даном Баланом, а также рассказала, как на это реагирует ее сын Вениамин.

Во время интервью со Славой Деминым украинская звезда сделала искреннее признание и заявила, что ее 11-летний сын Вениамин не готов к тому, что его мама может снова выйти замуж.

Напомним, участник "Голоса" довел Кароль до слез, певица сорвалась

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