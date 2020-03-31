И это в разгар карантина!

34-летняя супермодель Ирина Шейк, спустя 10 месяцев после расставания с голливудским актером Бредли Купером, нашла ему замену

Как сообщают зарубежные СМИ, в сети появились фото Шейк с возможным новым ухажером. Им оказался известный плейбой - 33-летний арт-диллер Вито Шнабель.

Парочку заметили 30 марта в Нью-Йорке. Они прогулялись по Манхэттену до магазина, а после уединились в апартаментах. Шейк предстала в белом реглане, синих джинсах, заправленных в высокие кожаные сапоги и шерстяном пальто серо-синего оттенка. На голове у нее вязаная черная шапка с белым узором, а вот маску Ирина спустила вниз, так как с кем-то говорила по телефону.

Вито предстал в спортивных "адидасовских" штанах и кофте темного цвета. Маску он также практически снял: она висела на одном ухе. Очевидно, что звезды пренебрегают соблюдением карантинного режима.

Шнабель известен своими любовными похождениями. Ранее у него были отношения с моделью Хайди Клум и актрисой Эмбер Херд.

После расставания с Купером Ирина длительное время хранила молчание. Только в январе 2020 девушка раскрыла в интервью свои чувства.

"Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее - просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами", - поделилась Ирина.

В настоящее время супермодель самостоятельно воспитывает их с Купером трехлетнюю дочь Лею.

"Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: "Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь", - рассказывала в интервью Ирина.

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