Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась счастливым видом во время отдыха на карантине

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с Янисом из-за небрежного внешнего вида, в котором она разгуливает подому. После того, как звезда поняла, что запустила себя, она решила каждый день демонстрировать новую и все более необычную домашнюю одежду, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда позировала на кухне у холодильника в свободном оверсайз-костюме розового цвета с завязанными волосами и довольно ярким макияжем. В Инстаграм на своей странице она рассказала, что решила укреплять свое здоровье даже на карантине и теперь даже больше, чем прежде намерена следить за питаннием:

«Всё лучшее – в дом! Дома мы отдыхаем и укрепляем своё здоровье. На днях, в магазине я выбирала домой холодильник для идеального хранения продуктов, чтобы правильно питаться, быть здоровой и красивой. Сам бренд является поставщиком Чемпионата Континентальной хоккейной лиги и вместе с КХЛ выступает за здоровый и активный образ жизни», - отметила Анна под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали на увиденное, принявшись активно комментировать новый пост и оставлять отметки под фото. Некоторые же удивились свободному наряду звезды, отметив, что она скрывает фигуру и буквально висит на ней.

Отметим, вчера артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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