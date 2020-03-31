Известная балерина Анастасия Волочкова порезвилась на улице в одном купальнике

Балерина представила необычное фото, на котором похвасталась фигурой в одном лишь ярко-розовом бикини, едва ли прикрывающем ее фигуру. Звезда решила прогуляться по заснеженному двору в купальнике, пишет Politeka.net.

Как известно, балерина является любительницей показать всю себя и свои достоинства в откровенной одежде, в особенности во время отдыха на улице. Балерина уже много лет укрепляет иммунитет благодаря частым купаниям в ледяной воде.

И сегодняшний день не стал исключением - артистка устроила очередную "борьбу с болезнями" на морозной улице. В подписи она также отметила, что "Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели😊💨".

Чтобы избежать волны далеко не лестных комментариев в свой адрес, звезда решила скрыть возможность оставлять комментарии под новым постом. Тем самым Волочкова отгородилась от толпы злопыхателей, которые фактически под каждым ее фото высмеивают ее фигуру.

Отметим, уже давно артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

Ранее Волочкова рассказала в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм, что таким образом, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом". Причем в самом видео Анастасия едва ли не уронила льдины, что держала в руке и тот самый веник, которым прикрывалась.

«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я не сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍», – написала Волочкова.

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