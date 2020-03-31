Популярная российская актриса Кристина Асмус откровенно рассказала, как снимали сцену в скандальном фильме, из-за которого ее обвиняют в измене

Как сообщает Politeka, об этом звезда рассказала во время общения с российскими журналистами.

«Се*с был настоящий? Вы сошли с ума. Я в одном из эфиров говорила: ребят, а вы не знали, что актеры рожают по настоящему, нас убивают по настоящему, под машину мы тоже попадаем по настоящему», - отметила она.

При этом Асмус подтвердила, что для откровенной сцены использовали специальное белье.

«Я не буду раскрывать секретики, но да, они (прозрачное белье) существуют», - уточнила она.

До этого мы писали, что сама Кристина Асмус признавалась российским журналистам в том, что ее сценарий не смутил совершенно, но такой опыт – у нее был впервые. Известно также, что актрисе шлют угрозы со словами «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» и тому подобное.

Реакция мужа актрисы комика из Comedy Club Гарика Харламова вполне лояльна – популярный артист отнесся к смелой работе супруги спокойно, а к шуму гневных комментариев в сети и неоднозначной реакции общественности – с присущим ему юмором.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.