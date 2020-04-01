Известная балерина Анастасия Волочкова прогулялась по двору в одной кофте, поразив видом

Балерина представила сразу два ролика, на которых рассказала о своем отдыхе, похвасталась развлечениями в ледяной купели и даже удивила небрежным видом в верхней части спортивного костюма, пишет Politeka.net.

Анастасия появилась в одной красной кофте, едва прикрывшей лишнее. При этом Волочкова с голыми ногами залезна в ледяную купель и решила рассказать о том, как проводит время на карантине:

«Сидим дома. Меня спасает ледяная купель.💨 В неё я всегда полностью погружаюсь утром. А вечером снимаю усталость ножек после пуант и каблучков.😊💃 Мне очень хочется поддержать всех вас. Не падайте духом и поддерживайте здоровье.

А я постараюсь поддерживать вас моим позитивом и интересным креативом.😉 "Вишенка на торте" в конце второго видео в карусельке😂 Лолочка замёрзла, снимая это видео😂💨 А я-нет🤷‍♀️😂 Монолог из купели тоже ведь оригинально😂», – написала Волочкова.

До этого на своей странице в социальной сети Инстаграм балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание не только смелым выбором наряда, но еще и новой прической – звезда решила уложить свои волосы большим количеством лака.

Причем сменила имидж Анастасия ради новой коллекции модного бренда сумок, став совсем недавно его амбассадором. Тем не менее, провокационные кадры, пусть и в новом стиле, не пришлись по душе пользователям социальных сетей. Вслед за новым снимком в полупрозрачном платье, балерина выложила еще один, не менее откровенный.

Пользователи Инстаграм не стали сдерживаться, распространив необычный шуточный коллаж и написав также множество комментариев:

«Миленько))) 😂👍👍», «Главное в этом ШЕДЕРВЕ блины на ве», «Главное в этом ШЕДЕРВЕ блины светлейшей на весь центр!😢», «Ну....с грудью конечно преувеличили... в прямом смысле слова😂😂😂 они давно уже стали "ушками спаниеля", в отличие от этого фото😂😂», «, «Мне вот интересно, неужели это уродство кто-то носит..И покупает!!».

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