Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко опубликовала фото со своим ребенком
Звезда порадовала поклонников новым снимком с сыном, Алексеем, пишет Politeka.net. На фото прекрасная Алена позировала в бежевой толстовке и серых штанах.
На шее звезды блестела цепочка с кулоном.
Девушка распутила волосы и закинула их набок. Волнистые локоны немного спустились с плеч. Она улыбнулась показывая что-то ребенку, сидящему спиной к фотографу.
В посте Алена рассказала, что карантин ей удается пережить, благодаря своей спортивной дисциплине, которую она ранее считала большой проблемой.
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Как призналась Шоптенко, она всегда все старается привести к порядку и списку.
"Я к этому привыкла с детства и переучиваться мне очень сложно. Но что же случилось на карантине? Именно это и помогает мне сейчас не страдать от ограниченной свободы, спокойно составить список дел и делать его максимально эффективно", - рассказала хореограф.
Далее звезда предложила подписчикам игру:
"Придумать себе план дня и следовать ему, не задумываясь. Когда ты постоянно занят, у тебя нет времени бояться и депрессировать. Мамы меня поймут", - написала Алена.
Далее звезда рассказала о своем распорядке дня.
"Самый простой способ пережить все это – дисциплина и распорядок дня. И сейчас самое лучшее время, чтобы развить в себе эту привычку... А теперь рассказывайте, что там у вас в распорядке дня интересного, а то вдруг я что-то упустила?", - написала звезда.
"Всё не так в этот период. Состояние подвешенности", "Какая Вы умничка😊👍.Спасибо за Ваше танго) Даже пост за это теперь есть.Жду продолжение🎉.А как же обнимашки? Обязательно надо)", "Ещё контрастный душ, книга, обучение)", - написали пользователи сети.
Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.
Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.