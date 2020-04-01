Известная певица Светлана Лобода показала, как развлекается во время своих тренировок

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото и видео в социальной сети Инстаграм в разделе Стори в забавном образе, устроив веселые танцы перед зерказлом. Будучи дома на карантине, звезда не стала забрасывать себя и поэтому активно занимается в своем зале, сообщает Politeka.

На новых представленных кадрах звезда позировала в светлом спортивном костюме, состоящем из серых лосин и короткого топа. Артистка перед зеркалом позировала без макияжа и с удовольствием потанцевала перед зеркалом.

Похоже звезда во время карантина далеко не скучает – в разделе Стори и в основном профиле все чаще появляются ее снимки, сделанные на тренировках. По мнению многих пользователей, Светлане следует остановиться и прекратить худеть.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плаванием в бассейне.

Ранее знаменитая артистка показала себя летнем имидже во время отдыха заграницей. Похоже, артистка скучает по возможности выбраться на отдых куда-то на экзотический остров, покольку сейчас из-за карантина многие страны закрыли свои границы.

Так, на новом летнем фото звезда появилась в ярком образе - легком и едва прикрывающем ее тело платье с леопардовым принтом. Сам наряд Светлана приоткрыла на разрезе у бедра, оголив тем самым частично также и ягодицы и показав, что она как бы без белья.

Видна и обнаженная спина звезды - похоже наряд достаточно открытый, а на момент того, как Светлана позировала, было очень жарко.

«Люблю деревушку Майами...👱‍♀️ думаете до осени все успокоится ?в тур по Америке мотнём??», - написала под новым фото звезда.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

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