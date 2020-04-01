36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после роли в сериале "Великолепный век", обескуражила откровенной фотосессией

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посвети упругими прелестями, "тесно" обтянутыми в плотную ткань майки.

Узерли собрала слегка растрепанные волосы вверх и нанесла нежный макияж. При этом актриса опустила взгляд - придав еще большей томности снимкам. Красотку уже давно окрестили женщиной-загадкой: она редко улыбается на фото и чаще всего предстает с серьезным выражением лица.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, засыпав своего кумира многочисленными комплиментами. За час фото "лайкнули" почти 60 000 человек.

"Шикарная ❤️"

"Ты так прекрасна моя дорогая 🔥"

"Как ты остаешься такой худенькой? ❤️"

"Нереальная😍"

"Красотка моя🤗, обожаю😘❤️"

"Как можно быть такой красивой?"

Ранее мы сообщали, Мерьем не смогла удержать свой пышный бюст в белом халате, засветив шикарных "близняшек". Звезда поделилась горячими фото в Инстаграм. На этот раз она решила спрятать свой обольстительный взгляд за большими очками.

Напомним, Мерьем родилась в интернациональной семье: ее мама - немка, а отец - турок.

На начало работы в турецком сериале "Великолепный век" Узерли плохо знала язык. В СМИ писали, что она даже плакала на съемках, не понимая обычные команды режиссера. Переписывая каждое слово из диалогов, она зубрила на память свои фразы. Эта роль в конечном итоге и принесла ей небывалую популярность.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».