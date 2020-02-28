Известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сильно изменилась после окончания съемок в сериале "Великолепный век" - звезда постоянно корректирует свою внешность, пытаясь добиться своего идеала

Недавно она решила изменить форму подбородка и снова обратилась за помощью к известному врачу Саймону Урьяну. Хирург подтвердил факт сотрудничества с Узерли. Хотя при этом сама актриса не любит откровенничать на тему пластики, упоминая вскользь, что никогда не ложилась под нож. Но кадры говорят сами за себя.

«Я действительно регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица», - поделилась актриса, отвечая на вопрос о возможных операция.

Поклонники актрисы уверены, что эксперименты с ботоксом ее старят.

Ранее мы сообщали, Мерьем похвасталась идеальными формами в платье с полупрозрачным корсетом. Красотка засветилась на Берлинском кинофестивале в ослепительном наряде: корсет, состоящий из черного лифа и прозрачной нижней части с вышивкой - не на шутку взбудоражил поклонников.

Также мы рассказывали, Узерли устроила ошеломительную фотосессию в "золоте" на улицах Лос-Анджелеса. Красотка предстала в золотистой юбке чуть ниже колен и черном пиджаке с оригинальной отделкой на плечах, напоминающей крылья ангела также золотистого цвета. Девушка замерла в шаге прямо на проезжей части и опустила взгляд вниз. От фото идут мурашки по коже.

Некоторые поклонники огорошили комментариями по поводу возможной беременности звезды, разглядев у нее якобы "округлый животик" на этом фото.

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