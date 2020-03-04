Актриса Мерьем Узерли, которая получила широкую известность благодаря работе в телевизионном сериале "Великолепный век", вышла в свет белья

Артистка продемонстрировала эффектный наряд - платье, состоявшем из юбки-карандаша и верхней части из практически полностью прозрачной гипюровой сетки с цветочной вышивкой, пишет Politeka.net. Звезда ТВ настолько ярко выглядела в новом образе, что телеведущий или ведущий мероприятия на котором побывала знаменитая актриса, просто не мог сосредоточиться на вопросе для нее:

"...Возле меня находится актриса... И.. Да.. Сейчас мы спросим, как ее зовут", - без устали "торохтел", видимо, сраженный красотой Мерьем мужчина. Стоит отметить, что кадры с интервью быстро стали распространяться в сети, а под постом Мерьем появляется все больше "разнокалиберных" комментариев по поводу ее внешнего вида на мероприятии. Кто-то откровенно восхищен смелым образом артистки, кто-то критикует звезду экранов за излишнюю откровенность:

"Видно все почти, как так?"

"Немного своеобразно"

"Решилась и молодец"

"Роскошная"

"Красавица"

Напомним, Мерьем Узерли недавно решила изменить форму подбородка и снова обратилась за помощью к известному врачу Саймону Урьяну.

Хирург подтвердил факт сотрудничества с Узерли. Хотя при этом сама актриса не любит откровенничать на тему пластики, упоминая вскользь, что никогда не ложилась под нож.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась фото вместе с одним из представителей компании Netflix Дэвидом Голдманом. Снимок был сделан на Берлинском международном кинофестивале.

Напомним, звезда "Великолепного века" сразила фанатов задумчивым образом

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