Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко предстала в соблазнительном виде

Красотка опубликовала снимок в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото звезда позировала в черном платье на тонких бретельках. Наряд подчеркнул тонкую талию и пышную грудь звезды.

На шее красотки блестело ожерелье.

Алена подняла юбку платья и засветила свою главную гордость - стройные ножки, на которые обула туфли на шпильках.

Завершил соблазнительный образ темный маникюр.

Алена сидела на корточках, выпрямив спинку и смотрела вдаль. При этом ее волосы были убраны назад, а у лица - спущены волнистые пряди.

Стоит отметить, что во время карантина Шоптенко проводит бесплатные онлайн-уроки танцев. В этот раз в посте хореограф написала, что готовится научить подписчиков танцевать румбу.

"Румба, поистине, самый женственный, самый сексуальный и самый чувственный танец в мире. Поэтому предлагаю завтра на урок надеть платье, каблуки, кто захочет, и посвятить этот танцевальный час красоте тела и движения! 💃🏼 Что скажете? Кто со мной? 😊", - поинтересовалась красотка.

За пять часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Пока никак не выучу джайв от Илоны)) С Вами тогда танго выучила,жаль Вам не понравилось.. Конечно буду учить и румбу🙌.Спасибо за такую возможность🌸🙏", "Алёна, восхищаюсь вами уже много лет. Вашей грацией, телом, гармонией...", "Я румбу хочу танцевать ,я хочу поднимать крылья,я хочу в счастье улетать...Нежной, ласковой пылью", "Мы точно с Вами!!!", "Очень красиво❤️", "Умница ты ангел, а я вальс и танго умею танцевать, так держать красавица", "Жду с нетерпением 😉", "Урааааа😍", "О, да, очень хочется. Немного освежиться", "Красивая девушка", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.