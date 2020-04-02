Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода удивила фанатов смелым перевоплощением ради клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Может стригануть каре?», - коротко говорится в сообщении.

Так, на фотографии Лобода позирует с каре, которое «растопырено» в разные стороны сидя. Как можно заметить, на певице элегантная шуба и туфли.

Однако поклонники Лободы были лишены возможности что-либо сказать, поскольку фотографию она выбросила у себя в Сторис.

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В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото и видео в социальной сети Инстаграм в разделе Стори в забавном образе, устроив веселые танцы перед зерказлом. Будучи дома на карантине, звезда не стала забрасывать себя и поэтому активно занимается в своем зале.

На новых представленных кадрах звезда позировала в светлом спортивном костюме, состоящем из серых лосин и короткого топа. Артистка перед зеркалом позировала без макияжа и с удовольствием потанцевала перед зеркалом.

Похоже звезда во время карантина далеко не скучает – в разделе Стори и в основном профиле все чаще появляются ее снимки, сделанные на тренировках. По мнению многих пользователей, Светлане следует остановиться и прекратить худеть.

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