Меган Маркл и принцу Гарри теперь приходится думать, как содержать семью после отречения от Букингемского дворца

Об этом пишет таблоид Page Six.

После 31 марта герцоги фактически стали безработными и теперь им срочно нужно решать ситуацию с финансами.

Тем не менее, у Меган Маркл появился доход от сотрудничества с кинокомпанией Disney, для которого она озвучила документальный фильм.

Что касается Гарри, то после переезда в США лишился возможности получить работу, поскольку у него нет на это официального разрешения.

Несмотря на свое королевское происхождение, как и всем остальным, кто не является гражданином США, ему придется подать заявку на получение грин-карты.

Этот документ подтверждает наличие вида на жительство в стране и дает гражданину возможность официально трудоустроиться. Процесс может занять больше года, поэтому в это время Гарри придется "сесть на шею" своей супруге.

Но Меган Маркл такие перспективы не огорчают, ведь она счастлива после возвращения в родной Лос-Анджелес.

«Для нее всё сложилось идеально. Она вернулась в Голливуд с принцем, так еще и может выбирать, кем хочет работать и с кем общаться. Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри», - утверждает осведомленный источник.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл и принц Гарри сейчас в раздумьях, какую фамилию они хотят носить в дальнейшем.

Не исключено, что герцоги могут выбрать себе фамилию, созвучную с королевскими титулами - Сассекские.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.

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