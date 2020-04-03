Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала строит дальнейшую карьеру

Об этом пишет КП.

Выяснилось, что Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу.

Сам телеведущий пока не комментирует этот вопрос и держит в тайне любые нюансы, ну а поклонникам остается только строить догадки.

Сразу после увольнения с Первого канала Дмитрий Шепелев улетел в отпуск, а по возвращению, как утверждают осведомленные инсайдеры, он устроился на телеканал "Пятница".

«Поговаривают, у Шепелева уже была тайная встреча с Николаем Картозией (гендиректором вышеназванного канала) . Ему, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое «желтое», как «На самом деле», что Шепелева очень обрадовало», — утверждает источник.

Не исключено, что в новом ток-шоу Дмитрий Шепелев отойдет от интриг и скандалов, которые ему изрядно надоели во время работы на шоу «На самом деле».

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — жаловался телеведущий еще во времена работы на Первом канале.

Ранее мы рассказывали о бегстве Дмитрия Шепелева. Вероятно, шоумен забрал 6-летнего сына Платона и уехал в карантин подальше от Фриске-старшего.

В своем Instagram шоумен опубликовал фото, на которой запечатлен с двумя четвероногими питомцами – собаками породы ши-тцу.

"Вдали от социальной дистанции, с семьей. Я и моя свора желаем вам доброго здоровья и никакой паники. Позаботьтесь о старших и займитесь, наконец, до чего никак не доходили руки. Теперь уже официально", - подписал Дмитрий Шепелев снимок.

Поклонники предположили, что Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном, возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой отправились в Переславь-Залесский.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.