Анфиса Чехова продемонстрировала свою впечатляющую фигуру в соблазнительном нижнем белье и рассказала о том, почему женщинам во время карантина важно оставаться желанными

42-летняя российская актриса и телеведущая активно делится в соцсетях не только своими фотографиями, но и мыслями на разные темы. Как сообщает Politeka, новый пост в своем Инстаграм Чехова посвятила извечной теме взаимоотношений между мужчинами и женщинами. В частности, звезда напомнила девушкам о том, почему на карантине важно не «забивать» на свой внешний вид.

«Мужчины визуалы, им просто необходимо видеть перед глазами вдохновляющую картинку! Когда мужчина влюблен - его, конечно, и растянутая пижама будет заводить. Но влюбленность всегда сменяется тихой привязанностью...Поэтому, моё предложение на это время самоизоляции, назло вирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье!», - написала Анфиса.

Начать актриса решила с себя, и опубликовала серию фото из своей спальни, на которых она позирует в соблазнительном нижнем белье и атласном халатике. Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами.

«Вы очень красивая женщина», «Вы решили порадовать своим нижним бельем всех мужей в фб», «Даа, мечта», «Анфиса, самая красивая, прекрасная и сексуальная телеведущая, а ещё и умная», «Шикарная тетя», «Шикарное тело», «Ты горячая как самса после микроволновки», - пишут люди.

Напомним, сочная Анфиса Чехова закинула ногу на ногу ради пикантного фото в спальне.

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