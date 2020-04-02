42-летняя российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова засветила свои прелести на откровенном снимке

По примеру многих знаменитостей, она пережидает пандемию китайского вируса в самоизоляции. Как сообщает Politeka: Анфиса Чехова поделилась новым соблазнительным фото в Instagram.

Телеведущая сообщила, что из-за карантина у нее появилось время доделать ремонт в комнате. Она показала уютную обстановку в спальне, расположившись на подоконнике с мягкими подушками. Анфиса Чехова нарядилась в коротенькую сорочку-пижаму, которая едва прикрыла ее роскошные бедра и другие прелести. При этом актриса с задумчивой улыбкой смотрит в окно, заложив ногу на ногу.

"Что делать в домашней изоляции? Многие мои знакомые занялись ремонтом. А я как раз ремонт в спальне доделала) И мне не терпится похвастаться!"

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Пользователи социальной сети положительно оценили перемены в жизни Анфисы Чеховой. Многим понравился ремонт, но еще больше - сама ведущая.

"Как красиво у вас в спальне! Так тона подобраны спокойные, пастельные и одновременно интересные"; "Анфиса, обожаю вас! Вы как лучезарное солнышко, всегда приятно смотреть)"; "Очень красиво. интересно. веет домашним теплом. только картошки не видно"; "Очень уютно иумиротворенно❤️"; "Очень все красиво 🔥Божественно 🔥🔥🔥".

Ранее Анфиса Чехова предстала в не менее соблазнительном образе. Она надела футболку бежевого цвета с необыкновенно глубоким вырезом, такое декольте может лишить дара речи любого мужчину. Анфиса подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла красную помаду, а также слегка растрепала волосы ради жаркого фото. При этом Чехова вызывающе смотрит на зрителя, чуть приоткрыв рот.

Напомним, что Анфиса Чехова легла под нож врачей, рассказав о серьезном диагнозе: "Страшно, что будет-то...".

Как сообщала Politeka, Чехова отбросила стеснения и похвалилась своим талантом: "Ангел".

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