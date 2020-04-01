42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова без тени смущения посветила главной гордостью в откровенном фото
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Анфиса надела футболку бежевого цвета, изюминкой которой, безусловно, стал глубокий вырез. Декольте знаменитости способно лишить дара речи.
Анфиса подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла красную помаду, а также слегка растрепала волосы ради жаркого фото. При этом звезда дерзко смотрела в объектив, приотркыв рот.
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Телеведущая призналась, как ей живется на карантине:
"Ну, вот и пришло время домашних селфи😬 Не знаю почему, но настроение у меня 🔥 Сегодня даже позабыла, что в мире эпидемия и нужно в страхе сидеть дома😬 Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя чувствую. Я всегда отлично умела расслабляться в ситуациях, где от меня ничего не зависит. Как говорят Китайцы: "Сделай что должно и будь что будет!"
За час поклонники успели более 4 000 раз поставить "сердечки" под этим фото, а также высоко оценили откровенность Чеховой.
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"Какая ты сумасшедшая в хорошем СЛОВЕ"
"Спасибо Вам,Анфиса! Замечательные слова! Я тоже так чувствую"
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Ранее мы сообщали, Чехова очаровала фото, на котором предстала в обтягивающем длинном платье сочного розового цвета. Она бесцеремонно повернулась к камере "пятой точкой".
«Анфиса, вы как всегда великолепны!! И посты ваши всегда интересны и актуальны!!», «Вам очень идёт это платье!», - писали в комментариях.
Напомним, что Анфиса Чехова легла под нож врачей, рассказав о серьезном диагнозе: "Страшно, что будет-то...".
Как сообщала Politeka, Чехова отбросила стеснения и похвалилась своим талантом: "Ангел".
Также Politeka писала, что пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в кружевном халатике: "Свет мой".