Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо удивила поклонников резким изменением имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эй, ребята !!! Присоединяйтесь ко мне для живого приготовления праздничного торта», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Блондо позирует в непривычном для себя закрытом наряде – рубашке и пиджаке. А на втором снимке девушка позирует в вязаном гольфе и пальто.

«Ну какая же красивая. Куколка», «божественная», «красотка», «очень красиво», «бомбезный вид», «ух, у меня аж дух перехватило», - пишут они.

До этого сообщалось, что Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала новое фото в Инстаграм.

Девушка занимается модельным бизнесом, и это не удивительно с ее данными.

Красотка часто публикует яркие фото, демонстрируя свою внешность. Так, недавно модель поделилась снимком из какого-то заведения.

Девушка позировала в футболке и джинсах с необычным принтом. Тилан закинула ноги в массивных ботинках на сиденье. Блондо наклонила голову, убрав волосы набок. Она смотрела в камеру, не улыбаясь.

Даже в таком наряде Тилан не смогла скрыть свое великолепие: стройную фигуру и тонкую талию. Кроме того, стоит отметить, что на лице звезды практически нет макияжа, а выделяются лишь темные брови.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».

Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо.