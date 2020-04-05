Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как надо танцевать румбу

Звезда во время карантина проводит онлайн-уроки по танцам, пишет Politeka.net. Маленькую часть записи хореограф опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах горячая красотка танцует в платье со смелым декольте и вырезом внизу. Наряд подчеркнул аппетитные прелести Алены: немаленькую грудь, тонкую талию и упругие ягодицы.

Шоптенко показала, как нужно двигаться под румбу. Этот танец очень страстный и в нем нужно крутить бедрами, что и показала хореограф.

В посте звезда написала, что подготовки к тренировкам ее дисциплинируют и мотивируют. Алена призналась, что за время карантина боялась не влезть в платье и специально похудела.

"А хореографию придумываю настолько тщательно, что сама себе завидую 😁



А вообще так радостно, что вы занимаетесь со мной и выкладываете потом свои видео! Мне очень приятно! Давайте вместе идти по жизни пританцовывая 😊❤️ И вопрос! Какой танец хотите в следующий раз? 😉", - написала звезда.

За 16 часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо большое, что сохраняете эфир!😉👍🏻 Мне удалось в обеденный перерыв с вами потанцевать!❤️❤️❤️ Мечты сбываются!💫", "Просто нереальная. Смотрю за Вашей работой ещё со времени первых "Танцев со звёздами", когда Вы победили. Вы крутой преподаватель!", "джаайв 😻", "Ча-ча-ча🤗♥️", "Милый ангел! А можно ламбаду? Ну пожалуйста", "Контемп 💖💜", "Супер, движения бедер восхитительные", "

Вам очень идет такая сексуальная энергия !!!💓 ", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.