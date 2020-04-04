Популярная певица Тина Кароль продолжает подогревать слухи о возможном романе с Даном Баланом

Об этом пишет Politeka.net.

Украинская звезда продолжает держать своих фанатов в напряжении, поскольку старается не раскрывать подробности личной жизни.

Украинцы давно в ожидании, когда Тина Кароль вновь выйдет замуж, а сама певица не дает конкретный ответ на этот вопрос, а лишь демонстрирует красивое колечко на безымянном пальце.

Соответствующий снимок украинская певица опубликовала в своем личном Instagram.

На фото можно увидеть роскошную Тину Кароль в платье с необычайно глубоким декольте, а на руках - множество колец.

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников, поскольку они не могут понять, это рекламный пост или Тина Кароль решила показать фанатам дорогостоящий подарок от любимого человека.

В комментариях пользователи сделали предположение, что кольцо певице подарил ее коллега по "Голосу" Дан Балан.

"Личного счастья. Думается Дан прекрасная партия — романтичен, талантлив, харизматичен, мягок.. — достоинств много. С ним не будет нудно, скучно, неинтересно", "Какая красота...", "Вы такая красивая. Я могу сравнить Вас только с облаками", "Твой мужчина будет счастлив с Тобой! Твой мужчина.... Давай,не будь одна!", "Налюбоваться невозможно, прекрасна так, чуть чуть тревожна", - завалили они Кароль лестными комментариями.

Стоит отметить, что после того, как Дан Балан стал членом жюри конкурса "Голос", в СМИ упорно ходят слухи о его романе с Тиной Кароль.

Сами исполнители могут лишь пошутить на эту тему, но внятного ответа от артистов журналисты так и не дождались.

Также мы рассказывали, как Дан Балан не удержался и унес Тину Кароль прямо со сцены. Во время шоу звезда появилась в новом образе - Тина предстала перед поклонниками в ярком желтом платье с вырезом, сидя в судейском кресле шоу «Голос».

Дан Балан, видимо, не удержался и понес Тину одной рукой к судейскому креслу. Явно смущенная певица могла только вскрикнуть, однако сопротивляться не стала и позволила себя «унести».

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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