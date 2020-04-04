Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо показала, с кем проводит карантин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку в Instagram американской 18-летней звезды.

На опубликованном фото Тилан Блондо позирует со своей собачкой на руках, выпятив губы на камеру «уточкой». При этом ее волосы зачесаны гладко на затылке, а макияж на лице отсутствует.

Сзади нее пристроилась ее подруга или сестра – точно сказать невозможно, потому что модель не отметила тегом свою соседку по карантинному заключению в инстаграм.

Девушка пытается поцеловать в лоб Тилан. Она в очках и заношенной футболке. Волосы собраны в хвост, как и у самой Блондо.

Можно утверждать, что девочки изолировались вместе на время карантина, чтобы не скучать по одиночке. Модель повзрослела и, видимо, съехала от родителей, чтобы жить самостоятельно.

Пользователи не могли прокомментировать публикацию, потому что Блондо опубликовала кадры в сториз.

Напомним, что Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала новое фото в Инстаграм. Девушка занимается модельным бизнесом, и это не удивительно с ее данными.

Красотка часто публикует яркие фото, демонстрируя свою внешность.

Кроме того, стоит отметить, что на лице звезды практически нет макияжа, а выделяются лишь темные брови.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».

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