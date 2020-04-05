Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", часто хвастается фигурой в сети

Фото знаменитости разлетаются по интернету благодаря фанатам, пишет Politeka.net. Так, один архивных снимков российской знаменитости разместили в одной из фан-групп.

В кадре Оля предстала в светлом купальнике с крупными горошинами.

Купальный наряд имел тонкие бретельки и глубокой декольте. Певица потянула за одну из лямок, будто пытаясь освободиться от тугого купальника.

Стоит отметить, что купальник выгодно подчеркнул не только пышную грудь Серябкиной, но и тонкую талию.

Завершали образ круглые очки. Звезда смотрела в камеру как-то по-дерзки и приоткрыла губы.

"Летнее время", - подписан кадр.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Да, комментаторы тут огонь 😁", "Прикольные очерики👍", "Классный сарафан 👏🌼", "Неплохая", "Норм дама) скинь номер пообщаемся😂", "Оля, ЗАГСы сейчас не работают,я не могу развестись чтобы сделать тебе предложение руки и сердца", "Прикольное селфи👍", "Чёткий горошек😂😂👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🙌🙌", "Хороша красотка😍", "Очаровательно выглядишь просто супер", "Жарко тебе Олька", "Была бы ты казашкой 😍", "Хороша малышка😍", "Секси", "👏👏👍👍👍Хороша супер", "Серябка уже не та...", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина похвасталась телом в платье дерзкой длины. Она всячески изгибалась, демонстрируя свою роскошную фигуру и стройные ножки. Артитска обула туфли на длинных каблуках, а также колготки.

Макияж с акцентом на яркие глянцевые губы дополнил образ.

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