Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как "собирается" замуж во время карантина

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный ролик, на котором позировала в длинном белоснежном платье, расшитом золотыми нитками,  пишет Politeka.net.

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Четыре мужа Анастасии Волочковой! Выбираем всей страной! 😂 Мои дорогие😂😂😂 Как же мне хочется поддержать Ваш дух!👍 Чтобы вы улыбнулись вместе со мной!😊 Платье от Ирочки Степановой зачёт? @irneste А благодарности мои моей ближайшей подруге Яночка Шевченко! @yanastasia_ru и ее дочке Настеньке! За эту радость и позитив!😂😊👍 Шедевр этого видео-тапочки..😂😂😂🙈 Свадебные! 😂 А мой дом для свадьбы подойдёт?😂💃 850 метров! Погуляем от души😂 Выбирайте женихов!😂🥂 Но посмотрите меня сегодня без смеха в 20:00 на моем YouTube канале с проектом "Лестница в Небо".💃🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #театрабсурда 😂

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Так, на представленном видео Анастасия рассказала, как собирается выйти замуж прямо сейчас, во время карантина и в домашних тапках сцветочком. При этом позировала Волочкова также в специальной маске, а обтягивающее белое платье с золотыми узорами делало ее фигуру еще выше и грубее. Ранее польозватели не раз отмечали, что ее "обвисшие" формы следует прятать.

Сама Анастасия в ироничной манере посмеялась над польователями Инстаграм:

«Четыре мужа Анастасии Волочковой! Выбираем всей страной! 😂 Мои дорогие😂😂😂 Как же мне хочется поддержать Ваш дух!👍 Чтобы вы улыбнулись вместе со мной!😊 Платье от Ирочки Степановой зачёт? @irneste

А благодарности мои моей ближайшей подруге Яночка Шевченко! @yanastasia_ru и ее дочке Настеньке! За эту радость и позитив!😂😊👍 Шедевр этого видео-тапочки..😂😂😂🙈 Свадебные! 😂 А мой дом для свадьбы подойдёт?😂💃 850 метров! Погуляем от души😂 Выбирайте женихов!😂🥂 Но посмотрите меня сегодня без смеха в 20:00 на моем YouTube канале с проектом "Лестница в Небо".💃🌺», – написала Анастасия.

Ранее балерина представила необычное фото, на котором похвасталась фигурой в одном лишь ярко-розовом бикини, едва ли прикрывающем ее фигуру. Звезда решила прогуляться по заснеженному двору в купальнике.

Как известно, балерина является любительницей показать всю себя и свои достоинства в откровенной одежде, в особенности во время отдыха на улице. Балерина уже много лет укрепляет иммунитет благодаря частым купаниям в ледяной воде. 

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