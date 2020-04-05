Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в соцсети интригующее фото

Как сообщает Politeka.net, российская звезда поп-сцены Ольга Бузова выложила в соцсети "беременное" фото. Звезда показала в соцсети фото, на котором стоит у зеркала в мини-платье, держась за изрядно округлившийся живот.

Свой снимок она сопроводила надписью, адресованной ее жениху Даве. Она напомнила Давиду Манукяну - блогеру из Новосибирска, что после всего случившегося он просто обязан на ней жениться.

"Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать! @dava_m , теперь ты обязан на мне жениться 😈👊🏻", - подписала свой снимок российская певица.

Манукян написал в комментариях к посту: "Выходи за меня".

Впрочем, ее секрет раскрыт, ведь информация о беременности певицы оказалась ни чем иным, как розыгрышем парочки. Накануне они испытывали друг друга сложными заданиями, выполнять которые нужно было с обязательной фиксации результата в инстаграм. Так, одним из заданий для Ольги была имитация беременность.

Пользователи сети шутку оценили, многие из них отмечали, что Бузовой к лицу беременность. Другие поклонники Бузовой отмечали, что на такую тему лучше не шутить и раскритиковали певицу.

"Иногда шутки переходят все границы 🔥 деньги 💰 пиар но нужно уметь остановится...", "С животом ещё красивее стало 😍", "Если это шутка то где мозги😱😱😱😱😱😱таким не шутят ОЛЯ!!!!!", " Оленька вы ж не беременны,сразу же понятно что это не правда, по историям у вас был плоский животик😍 Но шутка удалась".

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".