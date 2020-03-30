Російська співачка Ольга Бузова розповіла про неприємність, яка трапилася з її собачкою

Зірка опублікувала знімок в Instagram, на якому позує з собачкою Євою на руках, пише Politeka.net.

Бузова була в чорній маєчці, яка підкреслила її груди. А акценту додали різноманітні ланцюжки, які блищали в її глубокм декольте.

Артистка распутила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Позаду Олі можна помітити іншого песика, який знаходився на дивані і дивився в бік господині.

В пості співачка повідомила, що її собачка Єва пережила нелегку процедуру з видалення зубів.

"Моїй Євочці вчора видалили 7 зубків, лікар сказав, що для неї так буде краще 🙏🏻 Але я дуже переживаю 😔 не можу заспокоїтися... Мої хороші, у кого йорки, хто з цим стикався? 🙏🏻 Розкажіть мені ❤️🐶", - поцікавилася Бузова у шанувальників.

Майже за годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Так краще. Могла і щелепа згнити. Найнебезпечніше це наркоз. У моїх всі вилучені за показаннями 🤷‍♀️ Що робити, по породі так у них. Все бу добре❤️", "Єва ❤️", "Оля, ти моя нескінченна любов ♾❤️", "Шкода собачонку 😢чому так ?", "Нехай швидше одужує!!!! 😍😍😍 Така краса 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈", "Здоров'я їй і тобі", "Нашому йорку видаляли 16 зубів", "Сонечко, не переживай 🥺 Все буде добре 🙏🏻", "Комент написав, залишилося вам поставити лайк", "Поправляйтеся лапулички😍😍😍❤️❤️❤️", "Не переживайте все буде добре ви впораєтеся", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, у Ольги Бузової не стало менше роботи через карантин, оскільки зустрічі вона тепер проводить в онлайн-режимі. Крім того, зірка дивиться вдомафільми. Взагалі, і працює і розважається під час карантину.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

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