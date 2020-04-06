Артист стал лучше понимать своего кота

Знаменитый российский музыкант Сергея Шнуров откровенно рассказал о том, как повлиял на него карантин

Артист, который с недавнего времени занимается еще и политикой, сейчас, как и многие другие вынужден находиться дома в самоизоляции. Судя по всему, Шнурову это дается нелегко. Об этом сам музыкант рассказал в новой шуточной песне, передает Politeka.

Шнуров опубликовал в своем Инстаграм видео, на котором он поет о том, что из-за заточения дома нашел полное взаимопонимание с котом. Артист признается, что в последние дни у него «мысли только о еде».

«Сидя дома целый день у котов и у людей мысли только о еде, все мысли только о еде», - поет Шнуров.

В песне рассказывается о том, что по утрам кот и его хозяин идеально понимают друг друга, когда смотрят в холодильник и предвкушают долгожданный момент пиршества. Впрочем, такой режим не мог не сказаться на фигуре музыканта.

«Я, как кот, толстый стал», - признается в конце песни Шнуров.

Поклонники музыканта уже отреагировали на его новую песню. Впрочем, некоторых больше волнует политическая карьера артиста.

«Когда уже будешь президентом?», - интересуется один из комментаторов.

Однако, в большинстве люди остались в восторге от творчества Шнурова.

Напомним, Шнуров высмеял Путина из-за карантина, хит набирает популярность.

Как сообщала Politeka, Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Шнуров метко "приложил" любителей «русского мира» Охлобыстина и Прилепина.