Жизнь герцогов не может нормализоваться

Даже после возвращения из Британии Меган Маркл не может увидеть свою мать

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как известно, Меган Маркл и Гарри совсем недавно переехали из Канады в США, но на этом их проблемы не закончились.

Дело в том, что после бегства из дворца Меган Маркл не может увидеть свою мать, хотя они живут в 16 км друг от друга. Всему виной - эпидемия китайского вируса.

Звездная семья соблюдает режим карантина, а мать Меган Маркл находится в зоне риска, поэтому встречи ей противопоказаны.

«Меган раздавлена и переживает. Ведь одной из основных причин переезда было ее желание жить поближе с матерью», — утверждает источник из окружения Маркл и Гарри.

Но актриса не сдалась и нашла выход из ситуации - она общается со своей матерью Рэгланд по видеосвязи. Ее примеру последовал и принц Гарри, который также решил использовать новомодные приложения для коммуникации с друзьями и семьей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Меган Маркл и принца Гарри обрушились новые проблемы. После 31 марта герцоги фактически стали безработными и теперь им срочно нужно решать ситуацию с финансами.

Что касается Гарри, то после переезда в США лишился возможности получить работу, поскольку у него нет на это официального разрешения.

Несмотря на свое королевское происхождение, как и всем остальным, кто не является гражданином США, ему придется подать заявку на получение грин-карты, поэтому в ближайший год Гарри будет без работы.

Но Меган Маркл такие перспективы не огорчают, ведь она счастлива после возвращения в родной Лос-Анджелес.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

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