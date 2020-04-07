Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", похвасталась фигурой в красном купальнике

Звезда сделала массу откровенных фото, которые до сих пор курсируют по интернету, пишет Politeka.net.

Так, недавно в одной из фан-групп Ольги появились два горячих снимка. Артистка позировала в купальнике. Верх хоть и прикрывал грудь, но все же можно было увидеть самое интимное.

Кроме того, нельзя не заметить упругий живот певицы и тонкую талию.

Оля позировала с распущенными волосами, смотря в камеру, и приоткрыв пухлые губы.

"Бывает, когда взрослые говорят «навсегда», это значит «очень-очень надолго»", - написали авторы поста.

Почти за сутки пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Ой Олечка что вы со мной делаете красотка!😋😘🔥👍👌", "Немного набрала массы😉", "Что что никогда не улыбаешься 😢", "Красотка!!!! Интересно посмотреть на тех,кто пишет негативные коменты!! Очень сексуальная девушка, ОООЧЕНЬ!!!!", "Ну так мы с тобой практически навсегда! А это очень надолго! 💖🌹🌹🌹", "Ольга взрослые обманывают,как всегда ❤️", "Фигура класс", "Какая же Оля ты красивая😍 Эх....", "А куда подевались тити?!", "Милая Оля, что с лицом?", "Красотка💯🌹🌹", "Лелька супер...👌👌👌", "Оля красотка 👈", "На фото всегда будто чем то не недовольна", "Стремная, старая, потрепаная баба", "Оля когда клипом новым порадуешь?", - написали поьзователи сети.

Напомним, в одной из фан-групп Оля Серябкина предстала в светлом купальнике с крупными горошинами.

Купальный наряд имел тонкие бретельки и глубокой декольте. Певица потянула за одну из лямок, будто пытаясь освободиться от тугого купальника.

Стоит отметить, что купальник выгодно подчеркнул не только пышную грудь Серябкиной, но и тонкую талию.

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