"Чего стоят эти глаза с "чертиками"

34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, приоткрыла завесу тайны над тем, как усердно готовится к концертам

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Анастасия сделала нарезку из разных моментов: подготовка к выступлению и сам концерт. Таким образом, артистка показала, что успешному выходу на сцену, всегда предшествует грандиозная работа и много тренировок.

Так, на концерте Кумейко показала класс вместе с девушками из подтанцовки. Звезда предстала в невообразимо соблазнительном образе. На ней черный комплект белья с серебристыми шипами и колготки-сеточка. Во время подготовки к этому эффектному выступлению Настя выглядела куда скромнее: в светлой свободной футболке и коротких лосинах.

При этом красотка покорила динамичными движениями и акробатическими деталями.

"Хочу показать вам немного закулисья. Над постановками, которые вы видите в шоу, всегда стоит колоссальная работа. Встречи, примерки и часы репетиций. 🎬🎶💃 Ловите кадры подготовки номера на шоу "Шалена Зірка" 🌟💫", - поделилась DJ Nana.

Поклонники за несколько часов поставили почти 5 000 "лайков", щедро наградив певицу комплиментами:

"Богиня❤️"

"Ну какая же ты крутаааая😍"

"Такая все таки красотка👏💣💥фигура движения ..это одно ..но что стоят эти глаза с "чертиками" ..просто бомбическая👍"

"Номер превзошел оригинал на порядок, умничка!!!"

Ранее мы сообщали, Кумейко обескуражила публику архивными пикантными фото. Красотка решила вспомнить апрель 2017 года, когда принимала участие в съемках для мужского глянца XXL.

Анастасия позировала в кружевном белье, томно и призывно изгибаясь во всевозможных ракурсах. А на некоторых фото звезда и вовсе избавилась от стыда, как и от любого намека на одежду - что уж прикрывать такую красоту.

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

Как сообщала Politeka, знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры.