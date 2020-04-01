34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, обескуражила откровенными фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм ряд снимков, которые не впечатлят разве что слепого. Красотка решила вспомнить апрель 2017 года, когда принимала участие в съемках для мужского глянца XXL.

Анастасия позировала в кружевном белье, томно и призывно изгибаясь во всевозможных ракурсах. А на некоторых фото звезда и вовсе избавилась от стыда, как и от любого намека на одежду - что уж прикрывать такую красоту.

"В далееееком 2017-м году Апрель начинался так ❤️ И это вам не шуточки 😈

1-10? Какая лучше ? 😉👇🏼", - подписала фото Кумейко.

Поклонники вдоволь насладились прекрасными кадрами с роскошной певицей и успели за час поставить около 2 000 "сердечек".

"Невозможно выбрать!😘"

"Я поплыла 🤤"

"🙈 Смело😍🔥🔥 На всех шикарна!"

"Пушка 😁"

Ранее мы сообщали, экс-Nikita удивила смелым фото, на котором позировала вместе с подругой косметологом Наной Збукер (Анастасия - в черном боди). Девушки стояли на подоконнике в одинаковой позе, сложив руки вместе. Фото получилось очень интересным и даже пикантным.

"Отдохнули и хватит. Как поётся в песне «На двоих с тобой одно лишь дыхание» так у нас с @nana.zbuker на двоих лишние +- надцать кг. И вот мы решили устроить себе марафон #НананиНанана. 3 недели без мучного, сладкого, алкоголя и далее по списку. Дисциплина наше все", - поделилась планами Кумейко в подписи к фото.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

А еще Politeka сообщала, что Экс-Nikita в прозрачном халатике посветила самым сочным, личные кадры