Эпидемия китайского вируса перечеркнула все планы "Холостяка 9" Никиты Добрынина и его невесты Дарины Квитковой

Об этом звездная пара откровенно рассказала в Instagram, передает Politeka.net.

Как известно, пара еще в январе отдыхала на Бали и по окончанию отпуска Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной, и Дарина ответила согласием.

Девушка активно занималась подготовкой к свадебной церемонии и даже успела выбрать несколько платьев, но все планы перечеркнула эпидемия вируса.

Влюбленные открыто заговорили о том, чтобы отложить свадьбу и даже наметили новые даты для проведения торжества.

В Instagram Никита Добрынин и Дарина Квиткова рассказали, что росписи, запланированной на 23 мая, вероятно, в этот день не будет.

"Из-за карантина, скорее всего, нам нужно будет переносить свадьбу. Мы не знаем, что будет происходить дальше, поэтому взяли дополнительную дату в сентябре", - объяснила Дарина.

Но звездная пара не унывает: у них появился двухмесячный котенок, с которым они проводят целые дни на карантине. Более того, в соцсетях пара активно хвастается первыми достижениями Каспера – котенок облюбовал стильную когтеточку, а также "поселился" в собственном домике.

Ранее мы рассказывали о том, что Никита Добрынин заставил женщин краснеть. Звезда "Холостяка" опубликовал фото, на котором он запечатлен в душе без рубашки и в одних черных шортах, демонстрируя загорелый накачанный торс. Он наслаждается струями воды, которые падают на его тело, при этом тот не смотрит в камеру.

Поклонники пришли в восторг от мускулистого торса Добрынина, ни одна женщина не смогла устоять перед таким мужчиной. Женщины на пределе, выхваляли его шикарную фигуру.

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