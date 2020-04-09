Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко порадовала поклонников фото с матерью

Звезда предстала в кофте серо-желто-черного цвета, а ее мама в топе и свитере шоколодного оттенка, пишет Politeka.net. Обе смотрели в зеркало и улыбались.

В посте Шоптенко рассказала, что ее мама врач и поблагодарила ее за жизнь. По словам хореографа, благодаря матери она поняла, что профессия медик - это призвание, а не профессия.

"Моя мама всегда могла каким-то чудесным образом вовремя понять, предостеречь и предотвратить. ⠀ Помню, как в возрасте 12 лет, когда я находилась на спортивных сборах в санатории Миргород, она по телефону поняла, что я больна и в довольно сложной форме. Хотя ничего не предвещало беды, но благодаря ей меня срочно посадили на поезд в Киев и с вокзала уже увозили в больницу. Оказалось, она была права", - рассказала Алена.

Также Шопетнко поделилась, что мама всегда искренне переживала за своих пациентов.

"Я никогда бы не сказала, что она работала врачом, она этим жила.

Почти за 20 минут пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"А я буду всегда благодарна именно Вашей маме за те знания и ту безграничную любовь к каждому пациенту, которую она помогла впитать нам, тогда ещё интернам!", "🔥 многих лет!!! Радуйте и радуйтесь вместе!", "😍 Низкий поклон всем медикам сейчас! Жаль, что понадобилось весь мир посадить на карантин, чтобы понять важность этой профессии!", "Очень похожи🌹 здоровья Вашей маме и всем медицинским работникам💐", "копия мамы", "Как Вы похожи, просто зеркальное отражение с разницей в несколько десятков лет 👏", "Здоровье и благодарность вашей мамы, и всем врачам 🤗", "Ваша мама такая хорошая, глаза добрые)", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

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