Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко порадовала поклонников фото с матерью
Звезда предстала в кофте серо-желто-черного цвета, а ее мама в топе и свитере шоколодного оттенка, пишет Politeka.net. Обе смотрели в зеркало и улыбались.
В посте Шоптенко рассказала, что ее мама врач и поблагодарила ее за жизнь. По словам хореографа, благодаря матери она поняла, что профессия медик - это призвание, а не профессия.
"Моя мама всегда могла каким-то чудесным образом вовремя понять, предостеречь и предотвратить. ⠀ Помню, как в возрасте 12 лет, когда я находилась на спортивных сборах в санатории Миргород, она по телефону поняла, что я больна и в довольно сложной форме. Хотя ничего не предвещало беды, но благодаря ей меня срочно посадили на поезд в Киев и с вокзала уже увозили в больницу. Оказалось, она была права", - рассказала Алена.
Также Шопетнко поделилась, что мама всегда искренне переживала за своих пациентов.
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"Я никогда бы не сказала, что она работала врачом, она этим жила.
Почти за 20 минут пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.
"А я буду всегда благодарна именно Вашей маме за те знания и ту безграничную любовь к каждому пациенту, которую она помогла впитать нам, тогда ещё интернам!", "🔥 многих лет!!! Радуйте и радуйтесь вместе!", "😍 Низкий поклон всем медикам сейчас! Жаль, что понадобилось весь мир посадить на карантин, чтобы понять важность этой профессии!", "Очень похожи🌹 здоровья Вашей маме и всем медицинским работникам💐", "копия мамы", "Как Вы похожи, просто зеркальное отражение с разницей в несколько десятков лет 👏", "Здоровье и благодарность вашей мамы, и всем врачам 🤗", "Ваша мама такая хорошая, глаза добрые)", - написали пользователи сети.
Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.
Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.